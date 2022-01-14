Eşini öldürdükten sonra intihara kalkıştı

İddiaya göre, Bayram E. İncili Mahallesi 4015. Sokak'ta evlerinin garajında, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Emsal E'yle (52) tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bayram E, eşini bıçakladı, ardından da demir çubukla kafasına vurdu.

Bayram E, damadını telefonla arayarak "helallik" istedikten sonra bıçakla kendisine zarar verdikten sonra, kafasını duvara vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Garajdaki sesleri duyan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Emsal E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Bayram E, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.