Eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına aldı.
3. Sayfa 21.02.2022, 10:49
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşayan M.A. (52) ile eşi F.A. (44) arasında dün akşam bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.A, kocasını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli F.A. gözaltına alındı.
M.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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