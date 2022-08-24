Eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü. Daha sonra polise teslim olan Hasan K, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3. Sayfa 24.08.2022, 18:59
Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.
Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsilerin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hasan K, tutuklandı.
Anne Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife K'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler toprağa verilmek üzere İdil ilçesine götürüldü.
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