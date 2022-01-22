Eşi tarafından vurulan kadın öldü
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını silahla öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
3. Sayfa 22.01.2022, 09:49
Metin Yılmaz, Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşine ateş ettikten sonra sağlık ekiplerini aradı.
Yaralı kadın hastanede öldü
Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Yılmaz'ın, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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