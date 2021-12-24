Eşi tarafından demir sopayla dövülen kadın yaşamını yitirdi
Antalya'da tartıştıkları sırada eşi tarafından demir sopayla darbedilen kadın olay yerinde kadın hayatını kaybetti.
3. Sayfa 24.12.2021, 11:47 24.12.2021, 11:51
Antalya'da karısını demir sopayla darbederek öldüren zanlı polise teslim oldu.
Kepez ilçesindeki Ayanoğlu Mahallesi'nde Emrah (34), eşi Rukiye A. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında Emrah A, eşini demir sopayla darbetti.
Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polise teslim olan Emrah A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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