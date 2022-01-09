Eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

H.K. ile eşi A.K. (34) arasında Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K, tartışma sırasında eşini bıçakla yaraladı.

Tartışma seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

H.K, gözaltına alındı.