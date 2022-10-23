Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 23.10.2022, 09:22
Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki apartmanda 65 yaşındaki Zafer Zeybek, tartışma sırasında eşi Huriye Zeybek'i mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Zeybek, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, karın bölgesinden bıçaklanan 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin cenazesi başında bekleyen Zafer Zeybek, suç aletiyle gözaltına alındı.
Huriye Zeybek’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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