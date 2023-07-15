Esenyurt'ta sokakta çatışma, iki gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta mahalleli ile yol kenarına park ettikleri araçta çevreye rahatsızlık verdikleri iddia edilen iki kişi tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlar çekildi. Araca ateş eden iki mahalleli gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan diğer zanlılar aranıyor.
3. Sayfa 15.07.2023, 20:39
İstanbul Esenyurt'ta çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları iki kişiye silahla ateş açan şüpheliler yakalandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçtaki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B, kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.
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