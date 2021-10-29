Esenyurt'ta fabrika yangını: İçeride mahsur kalanlar var
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 katlı bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken fabrikada mahsur kalanların olduğu bildirildi.
3. Sayfa 29.10.2021, 00:23
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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