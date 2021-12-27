Erzurum'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'un Tekman ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.
3. Sayfa 27.12.2021, 23:23 27.12.2021, 23:38
Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y. A idaresindeki 34 DCR 249 plakalı otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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