Erzurum'da trafik kazası
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.02.2022, 20:26
Alınan bilgiye göre, Gürsoy Koç idaresindeki 25 ABD 620 plakalı otomobil, Erzurum-Ilıca kara yolunun Karagöl Gıda kavşağı mevkisinde, Burak Keskin'in kullandığı 25 AF 039 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Keskin'in kullandığı araç refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.
Kazada yaralanan sürücülerden Koç Erzurum Şehir Hastanesine, Keskin ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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