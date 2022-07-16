Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 16.07.2022, 20:03
Muhyettin G'nin kullandığı 06 SN 338 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Atatürk Kent Ormanı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Gülseren, Esmanur, Furkan ve Zeynep Berfin G. (7) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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