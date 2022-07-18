Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ile Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Civelek ile aynı harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.