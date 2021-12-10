Emekli kadın öğretmen kocası tarafından öldürüldü
Antalya'da kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen Gülsenem Y. (63) yaşında yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 10.12.2021, 16:37
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan emekli kadın öğretmen hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi 283 Sokak'ta ikamet eden T.Y, sabah saatlerinde polis merkezine gidip gece karısı Gülsenem Y'yi (63) öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden polisler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gülsenem Y'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Gülsenem Y. ve T.Y'nin 2 çocuğunun bulunduğu, daha önce boşandıkları ancak yeniden evlendikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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