Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Adana’da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 07.07.2022, 08:10
Adana’da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde beton üretimi yapan iş yerinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi söz konusu yere sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, akıma kapılan 23 yaşındaki Ali Demir’in öldüğünü tespit etti.
Demir’in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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