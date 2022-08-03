Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 03.08.2022, 14:59
Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde Şekerci Sokak'ta ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Ays Taha Duman (13) elektrik direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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