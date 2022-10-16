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Elazığ'da otomobil, kamyona arkadan çarptı

Elazığ'da otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa 16.10.2022, 23:09
Elazığ'da otomobil, kamyona arkadan çarptı

Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 23 AF 421 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 17. kilometresinde B.K'nın kullandığı 23 HV 293 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
#Elazığ #Trafik Kazası
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