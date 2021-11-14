El çabukluğu ile para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Güngören'de bulunan 3 ayrı döviz bürosunda yaşanan hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş yerlerine döviz bozdurmak için gelen bir şüphelinin, döviz karşılığında alacağı Türk lirası banknotların bır kısmını, el çabukluğuyla çaldığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Suriye uyruklu Kusay A.A.'yı (59) gözaltına aldı.

Zanlının, döviz bozdurma işlemini yapan görevlileri çeşitli bahanelerle oyaladığı ve o sırada saydığı paralardan bir kısmını gizlice cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.