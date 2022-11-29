Edirne’de tırla otomobil çarpıştı
Edirne’de tırla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.11.2022, 01:48
A.M. idaresindeki 39 NR 192 plakalı otomobil, Edirne-Kapıkule yolunda R.C’nin kullandığı AB 046 GK plakalı tırın dorsesine çarparak yoldan çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi haber üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.M. ile otomobilde buluna B.M, H.E, A.E. ve N.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hatalı dönüş yaptığı iddia edilen tır sürücüsü R.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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