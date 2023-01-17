Edirne'de otomobille kamyonet çarpıştı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 17.01.2023, 01:50
Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden A.R.A idaresindeki 34 AEL 204 plakalı otomobil ile A.U'nun kullandığı 22 FP 050 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan M.K, C.G. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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