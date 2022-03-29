Edirne'de korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
3. Sayfa 29.03.2022, 12:21
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul olmak üzere 4 kişi ölü bulundu.
Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.
Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.
Kaynak: AA
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