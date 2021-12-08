Edirne'de feci kaza: Tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Yurt dışından gelen otomobilin tıra çarpması nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 08.12.2021, 07:03
Bulgaristan'dan gelen H.O'nun (34) kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yakındaki akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki 33 AIF 344 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü H.O. ile yanındaki A.U.Ç. (32) öldü.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın ardından tır sürücüsü G.O, gözaltına alındı.
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