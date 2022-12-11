Düzce'de bir kişi başından vuruldu

Düzce'de kavga sırasında silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde Canpolat A. ile A.A. ve Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A. silahla Canpolat A'ya ateş etti. Canpolat A, başından ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Canpolat A. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A. A. ve Y.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.