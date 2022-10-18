Duruşma sonrası silahlı kavga: 1 ölü

Erzincan Adalet Sarayı'ndaki bir davanın duruşmasının ardından salondan çıkan tarafların yakınlarından S.P. (46) ile Abdulkadir K. (41) arasında adliye önündeki iş yerinde tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda S.P'nin tabancayla ateş açtığı Abdulkadir K. göğsünden yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir K. kurtarılamadı.

Zanlı S.P. ise polislerce olayda kullandığı silahla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.