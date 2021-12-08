'Dur' ihtarına uymayan otomobilde kadın cesedi çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasından kaçan ve tüm uyarılara rağmen durmayan otomobilde kadın cesedi çıktı.
3. Sayfa 08.12.2021, 11:11 08.12.2021, 11:28
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Siverek kara yolundaki kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin durdurulması için takip başlattı.
Otomobilin Siverek Devlet Hastanesi'ne girdiğini belirleyen ekipler aracı burada buldu. Aracın ön yolcu koltuğundaki Ö.Z. isimli kadının kafasından silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının eski eşi olduğu tespit edilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, boşanmış çiftin 6 yaşındaki kızının da aracın arka koltuğunda olduğu öğrenildi.
Otomobilde 1 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, cinayet şüphelisi M.A'yı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.
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