Düğünde 'yan baktın' kavgası: 1 ölü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?" sözüyle kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 13.11.2021, 12:39
Albayrak Mahallesi'ndeki Dereli Sokak'ta dün akşam düğüne katılan 2 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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