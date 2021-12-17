Düğünde "halay başı" tartışması: 3 kişi bıçaklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 17.12.2021, 07:04
İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışmasından kavga çıktı.
Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, B.H. (24) ve kardeşi M.H. ile V.M'yi (22) bıçaklayıp kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan B.H'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğerlerini de çevredeki hastanelere kaldırdı.
Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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