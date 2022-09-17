Düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor.
3. Sayfa 17.09.2022, 09:06
Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, kavga sonrası elinde bıçakla sokakta dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.
Uyarıları dinlemeyen E.K'ye biber gazı ile müdahale edildi.
Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran şüpheli, polis memuru F.K'yi yüzünden yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şüpheli olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.
Meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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