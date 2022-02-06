Düğün savaş alanına döndü: 24 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde düğünde iki grup arasında kavga çıktı. Olayda 24 kişi yaralandı.
Tabakhane Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gelin S.Ö ile damat S.K'nın nikah töreni sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Düğün salonunun dışında da devam eden kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Kavgada darp nedeniyle yaralanan 14 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Hafif yaralanan 10 kişiye de olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.
Polis ekipleri düğün salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olayda yara almadığı öğrenilen gelin ve damadın polis aracıyla olay yerinden götürülmesinin ardından salondaki diğer davetliler de oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek düğün salonundan çıkartılıp polis araçlarıyla uzaklaştırıldı.
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