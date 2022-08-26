Drift yapan otomobil şarampole yuvarlandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki sürücü adayının "drift" yaptığı otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
3. Sayfa 26.08.2022, 17:25
S.A.B'nin trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek "drift" yaptığı 48 PT 781 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile motosikletli trafik polisi ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan C.J.Ç. (13) ve G.P. (17) yaralandı. Sağlık ekibince Fethiye Devlet hastanesine kaldırılan yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ehliyeti 2 ay geri alınan aday sürücüye 9 bin 556 lira para cezası uyguladı. Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
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