Dördüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

İddiaya göre, Nurcan Gök (32) dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle tartıştıktan sonra evinden ayrılıp, arkadaşının 100. Yıl Mahallesi 1005. Cadde üzerinde bulunan evine gitti.

Birlikte yaşadığı kişi de Gök'ün peşinden bu eve geldi. İkili arasındaki tartışma burada da bir süre devam ettikten sonra bu kişi evden ayrıldı.

Daha sonra 4 katlı binanın son katında bulunan evin balkonuna çıkan Gök, beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Gök'ün cesedi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde bulunan 3 kişi ise ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.