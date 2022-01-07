Doktorun kafasına mermer masa isimliğiyle vurdu

İlçe Devlet Hastanesine gelen ve randevusuz olduğu belirtilen hasta Nalan Y, hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istedi. Randevusuz olduğu için muayenesini kabul etmeyen Oluk ile hasta Nalan Y. arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlilerinin durumu sakinleştirmesinin ardından bir süre sonra Nalan Y'nin erkek kardeşi Erkan Y. hastaneye gelerek, Oluk'un odasına girdi. Erkan Y, mermerden yapılan masa isimliğiyle Oluk'u kafasına vurarak, darbetti.

Olayın ardından Nalan Y. ve Erkan Y. hastaneden uzaklaşırken, Oluk ise hastanede tedavi edildi. Kafasına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Oluk'un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

Dr. Oluk, gazetecilere, hastanın randevusu olmadığından başka bir doktora yönlendirdiğini söyledi.

Bunun üzerine hastasının kendisiyle tartışmaya başladığını ifade eden Oluk, şunları kaydetti:

"Bende 'Üslubunuza dikkat edin, burası bir hastane' diye uyardım. Sesini yükseltince bende beyaz kod verdim. Güvenliği çağırdım ve şahsı uzaklaştırdım. Yaklaşık 2 saat sonra da kim olduğunu bilmediğim, ancak sonradan o hastanın ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi önce bana kendisinin hastam olduğunu, benden memnun olduğunu iletince ben de özür dileyeceğini zannettim. Aniden üzerime saldırıp masanın üzerindeki mermerle kafama defalarca vurdu. Şahıstan şikayetçiyim. Kişinin bana yaptığı eylem kasten yaralamaya ya da öldürmeye teşebbüs. Kişi buraya planlayarak gelmiş. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyorum."

Gaziantep Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla da darp edilen doktoru evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı kınadıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için şiddet yasasının çıkarılması gerektiğini söyledi.