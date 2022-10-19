Doğum günü kutlamasında silahlı kavga: 5 yaralı
Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.10.2022, 11:52
Fatih'te 2 yaşındaki kız çocuğu için düzenlenen doğum günü kutlamasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı.
İskenderpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir düğün salonunda 2 yaşındaki kız çocuğu için doğum günü kutlaması yapıldı.
Kutlamalar sırasında düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Salondaki kavga dışarıda da devam etti.
Olayda E.U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S, F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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