Doğal gaz patladı! Ev çöktü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çöktü. Meydana gelen patlamada anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma yapılıyor.
3. Sayfa 05.10.2022, 11:07
Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.
Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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