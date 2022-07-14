Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.07.2022, 20:21
Alınan bilgiye göre, Veysel Şahin yönetimindeki 06 N 6032 plakalı otomobil, Ergani yolu Geyiktepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile Menice Şahin, Altun Akşit, Enes Akşit, Rabia Şahin, Esengül Şahin ve Nurdagül Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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