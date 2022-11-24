Diyarbakır'da polis ve bekçileri taşıyan otobüs devrildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Kaza sonucu 11 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.11.2022, 23:22
Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.
Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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