Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi
Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3. Sayfa 22.12.2022, 08:27
Trafik polisleri, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında 55 FU 488 plakalı tırın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti. Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yakın bölgede devriye görevi yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek sürücü Remzi Uslu'ya (43) kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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