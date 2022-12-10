Direğe çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 10.12.2022, 09:16
Mehmet B. idaresindeki otomobil, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Mehmet B. ile Eylül Ataman ve Çağrı Güven, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Öte yandan, otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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