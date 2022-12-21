Devrilen tırda sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki tır çarpıştı. Trafik kazasında araçta sıkışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
3. Sayfa 21.12.2022, 07:57
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Berkan Berber (32) idaresindeki 41 BU 592 plakalı kar tuzu yüklü tır, aynı yönde seyreden A.K. yönetimindeki 06 BH 1034 plakalı tıra çarptı.
Kontrolden çıkan Berber'in kullandığı tırın dorsesi devrilerek karşı şeride geçti, sürücü ise İstanbul yönünde kalan kupada sıkıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Berber'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Trafik akışının otoyolun iki tarafında kontrollü verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri, aracı kaldırma ve yola saçılan tuzları temizleme çalışması başlattı.
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