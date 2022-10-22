Devrilen tır yandı
İstanbul Tuzla'da, hafriyat yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazada çıkan yangında tır kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 22.10.2022, 16:46
İstanbul Tuzla'da Celal Özbek idaresindeki tır virajı dönerken devrildi. Sürücü araçtan çıkarken, yoldaki sürtünmeden kaynaklı tırda yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, tır alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Özbek, basın mensuplarına olayı, "Direksiyon hakimiyetini kaybettim, araba yan yatınca yangın çıktı. Kendini dışarı attım" şeklinde anlattı.
Kaynak: AA
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