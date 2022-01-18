Devrilen kamyon alev aldı: 1 ölü
Kuzey Marmara otoyolunda devrilen kamyon alev aldı. Meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 18.01.2022, 09:12
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan 41 KK 268 plakalı kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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