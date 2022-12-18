Derste fenalaşıp yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildi
Düzce'de, beden eğitimi dersinde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğrenci toprağa verildi.
Yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Mehmet Eren Başar'ın cenazesi, ailesi tarafından Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alındı.
Cenazesi Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi'ndeki evine getirilen Başar için helallik alındı, dua edildi.
Daha sonra Kuyuduzu Mahalle Camisi'nde düzenlenen törende, anne Serpil ve baba Mustafa Başar taziyeleri kabul etti.
Başar'ın cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene Başar'ın okul arkadaşları da katıldı.
Futbol oynarken fenalaşmıştı
Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Başar, 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaşmıştı.
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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