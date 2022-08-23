Derede kaybolan çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı.
3. Sayfa 23.08.2022, 08:54 23.08.2022, 08:57
Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.
Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkartamayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.
Ekiplerce, kaya parçası kırılarak Jamal'ın cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.
Çocuğun cesedi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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