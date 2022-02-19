Derede ceset bulundu!

Kullar Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi Çuhane Deresi ve Kirazdere birleşiminde, suyun içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'i aradı.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkeğe ait ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.