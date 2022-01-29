Dere yatağında ölü halde bulundu
İzmir'de dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
3. Sayfa 29.01.2022, 23:37
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Aydın Mahallesi'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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