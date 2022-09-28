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Denizli'de yangın: Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa 28.09.2022, 22:13
Denizli'de yangın: Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Akkonak Mahallesi 403 Sokak'taki iki katlı evden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
#Denizli #yangın #müstakil ev
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