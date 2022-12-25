Denizli'de sepetli motosiklet şarampole devrildi
Denizli'nin Bekilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 25.12.2022, 22:31
Hasan Özdemir'in (62) kullandığı sepetli motosiklet, Kutlubey Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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