Denizli'de kaza! Yurt müdürü ve aşçı yaşamını yitirdi
Denizli'nin Tavas ilçesinde cipe çarpan hafif ticari araç devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 09.04.2022, 16:59 09.04.2022, 17:04
Denizli'de, cipe çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Fırlayış (38) yaralanırken, yola fırlayan yurt müdürü Şükrü Aktaş (29) ile yurt aşçısı Adem Songüner (35) ise yaşamını yitirdi.
Bekir Fırlayış idaresindeki 20 EF 9257 plakalı hafif ticari araç, D 330 kara yolu Tekke Mahallesi girişinde önünde ilerleyen Muhammet Çatan'ın kullandığı 20 HH 555 plakalı cipe çarparak devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan yola savrulan Mehmet Şükrü Aktaş (29) ile Adem Songün'ün (35) öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Fırlayış, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: AA
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