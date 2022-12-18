Denizli'de bir kişi bıçakla yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
3. Sayfa 18.12.2022, 23:57
İncilipınar Mahallesi Bursa Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen A.T ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.T. bıçakla ensesinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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