Define ararken patlama meydana geldi: 1 ölü
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde define aramak için yapılan kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Binay isimli kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 20.02.2022, 00:02
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde define aramak amacıyla yapıldığı belirtilen kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Çelebili Mahallesi Karsu mevkisinde define aramak amacıyla kazılan tünelde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu patlama nedeniyle tünelde oluşan göçükte kalan Mehmet Binay bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Binay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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